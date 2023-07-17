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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة "غرفة كهرباء" في 15 مايو

جريدة الدستور

‏أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة اسلاك نحاسية من غرفة كهرباء بمنطقة 15 مايو.

وتبين ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهم كمية من أسلاك النحاس، 4 قواعد، 4 مسامير نحاس ، 2 مطرقة، 2 عتلة ، رافع يدوي، 2 مفتاح، فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار.

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مايو والتبين الجزئية حبس منطقة 15 مايو غرفة كهرباء أسلاك نحاسية سرقة

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