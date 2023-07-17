حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة "غرفة كهرباء" في 15 مايو

‏أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة اسلاك نحاسية من غرفة كهرباء بمنطقة 15 مايو.

وتبين ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهم كمية من أسلاك النحاس، 4 قواعد، 4 مسامير نحاس ، 2 مطرقة، 2 عتلة ، رافع يدوي، 2 مفتاح، فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار.

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.