إحالة بعض المخالفات الإدارية بإدارة الواسطى في بني سويف للتحقيق

فاجأ وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، محمد عبد التواب، اليوم، العاملين في ديوان إدارة الواسطى التعليمية بتواجده، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل، وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وتكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هانئ بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط.

وحرص محمد عبد التواب على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية، حيث أجرى حوارًا مع العاملين والمواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل، موجهًا بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين، مثل تأخير بعضهم عن المواعيد الرسمية وعدم تسجيل التأخيرات في الدفاتر وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري. كما أشار إلى أن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.