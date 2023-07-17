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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 30 عقد عمل لذوى همم بشركة خاصة بالقاهرة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن توقيع 30 عقد عمل لذوى همم للعمل بشركة جماعة المهندسين الاستشاريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل.

وجاء في بيان وزارة العمل ، أنها تلقت تقريراً من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أوضح فيه أنه تم توقيع عدد 30 عقد عمل لذوى همم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهري قدره 3000 جنيهاً طبقاً  للحد الأدنى للأجور، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر، وذلك بحضور مسئولى الشركة، و بعض الإعلاميين، كما أكد أن المديرية لا تبذل جهداً فى هذا الملف الهام باعتباره من أهم الملفات التى تعمل عليها ، وأنه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوى الهمم من أبناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة .

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وكذلك تحديد نسبة استيفاؤها وعدم استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة، كما انتهت فعاليات تسليم العقود بالتقاط صورة جماعية للحضور.

التفتيش العمالي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة الرئيس عبد الفتاح توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدريب وتشغيل رئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم والقدرات عبد الفتاح السيسي

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