ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام مبادرة "زهور عفية" لدعم المقبلين على الزواج في القليوبية

ختام مبادرة زهور
ختام مبادرة زهور عفية لدعم المقبلين على الزواج فى القليوبية

 اختتمت مبادرة «زهور عفية» لدعم المقبلات على الزواج في القليوبية العديد من أنشطة المبادرة، وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ضمن مشروع تكافؤ الفرص للمبادرات الشبابية، وضمن فعاليات برنامج دعم المبادرات الشبابية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الموجود عبد الله وكيل وزارة الأزهر الشريف بالقليوبية، والدكتوره راندا عبد الحميد رئيس المجلس القومي للسكان بالقليوبية، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان بالقليوبية، عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالقليوبية، والدكتور أحمد أبو العز استشاري تدريب وهيكله، والدكتور أبانوب فايق رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.

وشارك في المبادرة 300 شاب وفتاة وتتراوح أعمارهم بين 29 و 16 عام، وتم تدريبهن على عناصر أساسية، بينها مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية رعاية الأطفال حديثي الولادة، وكيفية التعامل الأمثل مع التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك تحت إشراف مسؤولى المبادرة مهندس أحمد يسري، ومحمد سيد، ومتابعة بالنيابة عن وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية الدكتورة آلاء محمود عبد الرحمن موجهة المبادرة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية من القارئ عبد الرحمن رزق، وإنشاد دينى عمر أحمد، وعدد من الفقرات منها استعراضات لفرقة مصرية للفنون الشعبية بقيادة الاستعراضية مرفت زعزع، عرض مسرحي بقيادة المخرج إسلام فارس.

يذكر أن مبادرة «زهور عفية» توعية عن الصحة الإنجابية بدأ تنفيذها داخل مراكز شباب محافظة القاهره الكبرى، وتم تنفيذها ب 6 مراكز شباب بمحافظة القليوبية، واستهدفت 300 أسرة.

 

المقبلات على الزواج المقبلين على الزواج المبادرات الشبابية محافظة القليوبية دعم المبادرات الشبابية

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟