ختام مبادرة "زهور عفية" لدعم المقبلين على الزواج في القليوبية

اختتمت مبادرة «زهور عفية» لدعم المقبلات على الزواج في القليوبية العديد من أنشطة المبادرة، وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ضمن مشروع تكافؤ الفرص للمبادرات الشبابية، وضمن فعاليات برنامج دعم المبادرات الشبابية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الموجود عبد الله وكيل وزارة الأزهر الشريف بالقليوبية، والدكتوره راندا عبد الحميد رئيس المجلس القومي للسكان بالقليوبية، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان بالقليوبية، عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالقليوبية، والدكتور أحمد أبو العز استشاري تدريب وهيكله، والدكتور أبانوب فايق رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.

وشارك في المبادرة 300 شاب وفتاة وتتراوح أعمارهم بين 29 و 16 عام، وتم تدريبهن على عناصر أساسية، بينها مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية رعاية الأطفال حديثي الولادة، وكيفية التعامل الأمثل مع التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك تحت إشراف مسؤولى المبادرة مهندس أحمد يسري، ومحمد سيد، ومتابعة بالنيابة عن وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية الدكتورة آلاء محمود عبد الرحمن موجهة المبادرة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية من القارئ عبد الرحمن رزق، وإنشاد دينى عمر أحمد، وعدد من الفقرات منها استعراضات لفرقة مصرية للفنون الشعبية بقيادة الاستعراضية مرفت زعزع، عرض مسرحي بقيادة المخرج إسلام فارس.

يذكر أن مبادرة «زهور عفية» توعية عن الصحة الإنجابية بدأ تنفيذها داخل مراكز شباب محافظة القاهره الكبرى، وتم تنفيذها ب 6 مراكز شباب بمحافظة القليوبية، واستهدفت 300 أسرة.