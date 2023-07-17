حبس المتهم بقتل نجل زوجته في عين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس المتهم بقتل نجل زوجته باستخدام عصا خشبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (عامل خردة - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى بالضرب على ابنها وعمره عامين، بإستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.