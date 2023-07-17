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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب أحمد ابو هشيمة مشيدا بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي: حقق التكامل بين المؤسسات لخدمة المواطن

النائب أحمد أبوهشيمة
النائب أحمد أبوهشيمة

أشاد النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يتمشى مواده مع أحكام الدستور.
وأوضح مؤسس أبو هشيمة الخير المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق تقديم أفضل الخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية .

وأشاد أبو هشيمة بما يحققه التحالف من توحيد لجهود العمل الأهلي والتنموي، والاعتماد في تقديم الخدمات العامة على قاعدة بيانات تحدد بدقة الفئات المستهدفة بأنشطة التحالف.


وأوضح أبوهشيمة أنه رغم حداثة انضمام أبوهشيمة الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلا أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تكاتف الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، والتي تخطت تكلفتها ال١٠٠ مليون جنيه، متضمنة أنشطة تمكين اقتصادي واجتماعي، وتوزيع مساعدات اجتماعية، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، وغير من الأنشطة التي أكد أبو هشيمة على استمراريتها خلال الفترة المقبلة، في جميع محافظات الجمهورية.

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