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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل الفشنى يجرى بروفات احتفالية العام الهجرى الجديد بالأوبرا (صور)

وائل الفشنى رفقة
وائل الفشنى رفقة المايسترو علاء عبدالسلام

يواصل المنشد وائل الفشني، برفقة المايسترو علاء عبدالسلام، التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويحييها بمشاركة الفرقة الموسيقية غدا الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

- إذاعة الاحتفالية على قناة الحياة

ومن المقرر أن تنقل قناة الحياة على الهواء مباشرة، الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين، منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لعبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لزكريا أحمد، مدد لعبدالعظيم عبدالحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لمحمد الموجي، مولاي إني ببابك لبليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لجمال سلامة، حيوا ربيب العلا لسيد شطا، لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي، والعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر العام الهجري الجديد الفرقة الموسيقية المايسترو علاء عبد السلام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بروفات وائل الفشني

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