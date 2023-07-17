استمرار فعاليات الصيف بالمركز الثقافى بطنطا

استكمالا للفعاليات الصيفية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، واصل المركز الثقافى بطنطا تدريبات الرواد على العديد من الفنون، منها فن التعليق الصوتي لتنمية مهاراتهم على voice over مع الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامى روان مدحت، والتى قدمت شرحا وافيا عن أنواع التعليق الصوتي، أساسيات التعليق الصوتى وكيفية إعداد الإعلامى الصغير عن طريق عمل تاسك كل تدريب وتصحيح الأخطاء لكل متدرب.

وعلى التوالى نظم المركز ورشة تدريبية لتعلم فن العزف على آلة الأورج تدريب الفنانة مريم عصام بحضور ما يقرب من ٥٠ متدربا من الأطفال والشباب، حيث تقوم بالتدريب يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

كما واصل مركز تنمية المواهب بالمركز تدريبات الطلاب على فنون البالية والرسم والجيتار والإيقاع الشرقى والغناء، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.