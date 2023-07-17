ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 684 شاحنة و221 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 308 شاحنات، و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 376 شاحنة و56 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و210 شاحنة وذلمن خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2010 راكب بموانيها.

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 684 شاحنة و221 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 308 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 376 شاحنة و56 سيارة.

مصر السويس ميناء موانئ موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقارى

وزير النقل يتفقد استكمال تطوير ميناء السخنة ويتابع اللمسات النهائية لمحطة حاويات "هاتشيسون"

القبض على مالك الطابق الأرضى بعقار حدائق القبة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سري لوزير الخارجية الإسرائيلي في كينيا مع زعيم أفريقي.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»