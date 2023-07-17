"أبو النجا": شركات التكنولوجيا المالية الناشئة جذبت استثمارات بـ800 مليون دولار

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إصدار نسخه جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية لتسليط الضوء على أهم تطورات التكنولوجيا المالية ومؤشراتها في السوق المصرية.

وأضاف "أبو النجا"، في كلمته خلال مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023، اليوم الإثنين، أن عددًا من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بلغ 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه، ونجحت في جذب استثمارات 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية، رغم الظروف العالمية الصعبة.

ونوه بأن البنك المركزى يعمل على دعم التحول الرقمى والشمول المالى حيث أطلق المركزي المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالي، مشيرًا إلى أن عدد المعاملات التي تمت عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي بلغت 20.3 مليون معاملة، وأن حجم التحويلات التي تمت من خلال " انستاباي " بلغت 112.7 مليار جنيه، في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023.

وأوضح أن عدد بطاقات ميزة التي تم إصدارها بلغت 33 مليون بطاقة، كما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 30 مليون محفظة، لافتا إلى أن البنك المركزي أصدر العديد من المبادرات لدعم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، فضلاً عن إصدار ضوابط المدفوعات اللحظية.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق النسخة السنوية الجديدة من تقرير فينتك إيجيبت، حيث يعرض آخر التطورات التي شهدتها التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في قارة إفريقيا.