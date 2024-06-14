موجة حارة وتقلبات غير متوقعة.. نصائح لحماية ممتلكاتك من الحرائق

مع انقطاع الكهرباء والموجة الحارة التي تعرضت لها محافظات مصر في الفترة الأخيرة، تقدم "الدستور" نصائح لتفادي التعرض لحوادث أو حرائق بسبب الماس الكهربائي في الصيف، بهدف توعية المواطنين خلال بطرق الحماية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

طرق الحماية من حرائق الشقق خلال الموجة الحارة وانقطاع الكهرباء

افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب معزولة.

لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعًا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

يجب عند استخدام للكهرباء بشكل عام، مراعاة عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وتلف أحد المخارج.

الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها، ولتفادي حدوث ذلك يتم مسك المصابيح من القاعدة وليس من الجزء الزجاجي.

تأكد من فصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام الجهاز الكهربائي، أو الخروج من المنزل.

طرق الحماية من حرائق الشقق خلال الموجة الحارة وانقطاع الكهرباء

مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

ومن الجدير بالذكر ننشر لكم في السطور التالية جدول مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، والتي تأتي على النحو التالي:

1 - من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 1 ظهرًا.

2 - من الساعة 1 ظهرا حتى الـ 3 عصرًا.

3 - من الساعة 3 مساء حتى الـ 5 مساءً.