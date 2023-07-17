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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تاج" لـ تامر حسنى يتخطى 37 مليون جنيه فى شباك التذاكر

تاج
تاج

واصل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه في موسم عيد الأضحى المبارك ليشارك في المنافسة مع عدد من الأفلام في واحد من المواسم القوية.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

 

 

وجمع فيلم "تاج" إيرادات، أمس الأحد، بقيمة 538,071 جنيهًا، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم إلى 37 مليون جنيه و372 ألفا و491 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية خلال فترة عرضه.

قصة فيلم تاج لتامر حسني

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

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