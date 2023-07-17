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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

بشار الأسد
بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من اول سبتمبر المقبل. 

ونص قرار الرئيس السوري على أن  صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ نهاية الشهر الجاري  ضمناً.

يأتي هذا القرار بعد استعادة القوات السورية، معظم الأراضي التي سيطرت عليها جماعات مسلحة، وتراجع خطورة التنظيمات الارهابية مثل تنظيم داعش الارهابي.

الرئيس السوري بشار الأسد القوات المسلحة السورية الاحتياطيون الضباط

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