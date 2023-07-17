الرئيس السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من اول سبتمبر المقبل.

ونص قرار الرئيس السوري على أن صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ نهاية الشهر الجاري ضمناً.

يأتي هذا القرار بعد استعادة القوات السورية، معظم الأراضي التي سيطرت عليها جماعات مسلحة، وتراجع خطورة التنظيمات الارهابية مثل تنظيم داعش الارهابي.