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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حوش عيسى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، معرضا جديدا بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300  أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، وذلك بقرى المنشية وعزبة حبور والسبيرتو بمركز حوش عيسى، تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأوضحت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن تنظيم المعرض جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة،  ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل،  حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقير، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

اهلي الاولى بالرعاية الأسر غير القادرة الأسر الأكثر احتياج ا الأهلي التنموي اللواء ممدوح شعبان

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