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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أطيب التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة العطرة التي كانت ولا تزال تمثل رمزًا لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة.

وعاهد رئيس مجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية؛ حتى يتحقق للشعب المصريّ العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.

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