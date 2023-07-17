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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق شمال سيناء الساحلي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، مصابا في حادث سير وقع على الطريق الساحلى العريش القنطرة.

 وتلقت الأجهزة المختصة  بشمال سيناء، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين ملاكي أثناء سيرهما علي طريق شمال سيناء الساحلى "العريش -  القنطرة" بنطاق الوحدة المحلية  لقرية "أم عقبه"  بمركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة الشاب "ح. أ. س" من سكان مدينة بئر العبد، وشخصت إصابته بجرح قطعي بالشفاه العليا وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة تحقيقاتها.

التخصصى الساحلي الطريق العلاج اللازم الوحدة المحلية

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