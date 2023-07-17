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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الإسكندرية مطروح

إسعاف
إسعاف

أصيب، صباح اليوم الإثنين، 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى مطروح العام.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: سيف الدين سمير، 22 سنة، مؤمنة عبدالمقصود الحفني، 57 سنة، محمد أشرف حسين، 24، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

 

إصابة 3 أشخاص اسماء المصابين الإسكندرية مطروح حادث إنقلاب سيارة ملاكي طريق الإسكندرية مطروح

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