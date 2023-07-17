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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ

جسر القرم
جسر القرم

أعلن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن حركة المرور على جسر القرم توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

وكتب عبر تطبيق "تليجرام" تم إيقاف حركة المرور على جسر القرم، حيث وقع هناك حادث طارئ في منطقة العامود الحامل رقم 145، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون وجميع الخدمات المعنية تعمل في المكان.

ودعا "أكسيونوف" المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، وطلب أكسيونوف من سكان القرم والسياح استخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.

وأكدت سلطات القرم أنه يوجد في شبه الجزيرة مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية، وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار عن إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.

ولم تؤكد وزارة النقل الروسية التقارير عن تضرر دعامات لجسر القرم جراء الحادث، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بجزء من طريق السيارات على الجسر.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلا وامرأة لقيا مصرعهما بحادث جسر القرم، وأن ابنتهما أصيبت بجروح وهي في حالة متوسطة الخطورة وتتلقى الرعاية الطبية.

من جهتها أفادت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار، بمقتل شخصين وإصابة فتاة قاصرة بجروح متوسطة الخطورة في حادث جسر القرم.

رئيس القرم سيرغي أكسيونوف جسر القرم السياح إقليم كراسنودار

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