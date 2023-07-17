تشديدات أمنية في محيط محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية

يشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حالة استنفار وتشديدات الأمنية، وذلك بالتزامن مع خامس جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها داخل منزلها في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، خامس جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة هناء محمد حسن، التي تواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لولدها الطفل ذو الخمس سنوات.

وبينت التحريات أن المتهمة هناء محمد حسن، قد خططت ودبرت وأخذت الوقت الكافي لارتكاب جريمتها، حيث أحضرت عصا خشبية هوت بها ضربًا على رأس ابنها الطفل المجني عليه سعد محمد سعد ذو الخمس سنوات، وذلك ثلاث مرات، قبل أن تحضر سلاح أبيض (سكين) نحرت به عنق الطفل المجني عليه، وتبعت ذلك بأن فصلت الرأس عن الجسد وسلخته وقطعته إلى أشلاء وطهت بعضها وأكلت منها داخل منزلها في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وتم ضبط المتهمة، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قبل إحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.