المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

وصل إلى محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، المتهم بقتل الشاب «أيمن سويكر»، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، في أولى جلسات محاكمته بدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

عندما استقبل مستشفى إطسا المركزي جثة شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، إثر مشاجرة بينه وبين آخر، بعد حدوث مشادة كلامية أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أخرج الجاني سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه وأطلق النيران على الآخر فأرداه قتيلًا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بمقتل شاب على يد آخر أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي بمفارق قرية أبو النور بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة على الفور، وتبينّ مقتل شاب يدعى أيمن سويكر فرج عيسى، 22 سنة، ومقيم قرية القاسمية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، فيما جرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي في محاولةٍ لإنقاذ حياته إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى إطسا المركزي، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.