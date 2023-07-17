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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يوضح أهمية تعزيز مسار التكامل الاقتصادى بين دول القارة الإفريقية

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي

أوضح الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أهمية تعزيز مسار التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، قائلًا: "إن التعاون الاقتصادي لقارة أفريقيا هو تعاون في غاية الأهمية". 

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن الدول الإفريقية تعاني فقرًا شديدًا ومعدلات نمو منخفضة للغاية، لافتًا إلى أن فكرة التكامل الاقتصادي تدعم السوق الأفريقي. 

وأشار "سليمان"، إلى أجندة التنمية الاقتصادية وتسريعها حتى 2063م، لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والسوق الإفريقي من الممكن أن تكون هي الحل فيما يتعلق بالمشاكل والمعوقات.

وأكد أن التكامل الاقتصادي يبدأ بمجموعة من الخطوات؛ أولى هذه الخطوات هي التجارة الحرة، حيث إزالة العوائق الجمركية ما بين الصادرات الأفريقية بين دول القارة وهو ما ييسر على المواطن الأفريقي الحصول على سلع وخدمات بتكلفة أقل يشجع النمو الاقتصادي والقيمة المضافة داخل القارة، ثم الانتقال إلى المرحلة الأكثر نضجًا وهي الاتحادات الجمركية وتعريفة موحدة للدول الأفريقية.

 

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