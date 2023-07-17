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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ دراسات بيئية يوضح الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المصرية،  قائلاً: "إنه على الرغم من أن القارة الأفريقية لا تمثل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون أكثر من 4% من انبعاثات العالم، إلا أنها من أكثر القارات تأثرًا بتغيرات المناخ". 

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة جدًا في دعم التمويل المناخي خاصة للدول الأفريقية، وهو ما شاهدناه في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيروبي من ضرورة تفعيل تركيبات التمويل الخاص بالعمل المناخي في أفريقيا، وهو ما اتضح في مسارين غاية في الأهمية؛ حيث تعتبر مصر قادرة على حشد التمويل الخاص بالمناخ في الدول النامية خلال cop25 في باريس عام 20015، عندما وقعت على اتفاقية مع الدول بـ 100 مليار دولار، والمسار الثاني من خلال صندوق الخسائر والأضرار حيث نجحت مصر في موافقة الدول على إنشاء هذا الصندوق. 

وأوضح أنه تدعيماً لهذا القرار الكبير ورئاسة مصر لهذه القمة، خلال هذا العام فقد كان هناك عدد من الاجتماعات حتى يضع آليات لهذا الصندوق، منها اجتماع تم في مدينة الأقصر في مارس الماضي وحضره 14 دولة نامية، و10 دول متقدمة، منهم كثير من الدول الإفريقية لوضع خريطة لإنشاء هذا الصندوق متمثلة في آليات هذا الصندوق ومعاييره والدول التي تعوض والدول المعرضة للخسائر والدول التي سوف تمول، مؤكدًا أن مصر تسير في هذا المسار وتدعمه.

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