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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: انضمامنا لمجموعة الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ دفعة لاقتصاد بلادنا

بريطانيا
بريطانيا

صرحت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمى بادنوك، الأحد، بأن اتفاقية الانضمام لمجموعة الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ ستكون دفعة كبيرة لتنمية اقتصاد المملكة المتحدة.

 

وذكرت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمى أن بادنوك وقعت، صباح اليوم، رسميًا على اتفاقية للانضمام إلى مجموعة الشراكة الشاملة والتقدمية التجارية عبر المحيط الهادئ فى نيوزيلندا؛ لتبدأ المملكة المتحدة عضوية صفقة تجارية حديثة وطموحة تشمل 12 اقتصادًا عبر آسيا والمحيط الهادئ والآن أوروبا.


وأعربت بادنوك عن سعادتها بتوقيع الصفقة التى "ستمثل دفعة كبيرة للشركات البريطانية وتوفر مليارات الجنيهات الاسترلينية فى تجارة إضافية فضلاً عن إتاحة فرص هائلة ووصول لا مثيل له إلى سوق تضم أكثر من 500 مليون شخص".

 

وأضافت: "نحن نستخدم مكانتنا كدولة تجارية مستقلة للانضمام إلى كتلة تجارية مثيرة ومتنامية وتطلعية ما سيساعد على تنمية اقتصاد المملكة المتحدة والبناء على مئات الآلاف من الوظائف التى تمتلكها الشركات المملوكة لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".


ووفقًا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يمثل استثمارًا بأكثر من 240 مليار جنيه استرلينى فى حجم التداول فى لندن و35 مليار جنيه استرلينى فى الجنوب الشرقى و18 مليار جنيه استرلينى فى شرق إنجلترا، بالإضافة إلى ذلك سيكون أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية الحالية مؤهلة لرسوم جمركية صفرية؛ على سبيل المثال سيستفيد مزارعو الألبان من الرسوم الجمركية المخفضة على صادرات الجبن والزبدة إلى كندا وتشيلى واليابان والمكسيك. 

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