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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مركز القاهرة للدراسات يوضح العوائد الاقتصادية لمشروع العلمين الجديدة

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، العوائد الاقتصادية من مشروع العلمين الجديدة، قائلًا: "إن مدينة العلمين الجديدة تتحول إلى مقصد سياحي من أكبر المقاصد السياحية على البحر المتوسط، ويتم التسويق الجيد لها". 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن مهرجان العلمين الجديدة سيكون فرصة كبيرة جدًا، لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء كانت استثمارات في قطاع السياحة، أو الاستثمار في قطاعات وأنشطة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا المهرجان يستهدف أن يكون به 200 زائر، وهو ما يعني استقطاب مليون سائح في هذه المنطقة، لافتًا إلى أن هذه المنطقة كانت منذ 80 عام تقريبًا منطقة غير آهلة بالسكان بها ألغام، لتتحول إلى أكبر مقصد سياحي على مستوى البحر المتوسط، وبالتالي ستكون مكسب كبير جدًا. 

وأوضح أن وجود العلمين الجديدة بهذا الشكل وخلال أيام المهرجان ستضم عمالة مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن المعلومات التي وصلت إلينا كمركز بحثي، بوجد أكثر من 70 إلى 80 ألف مواطن يعمل في هذه المنطقة سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

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