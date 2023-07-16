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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تنقل احتفالية المنشد وائل الفشنى من الأوبرا بمناسبة العام الهجري الجديد

الحياة
الحياة

تذاع، بعد غد الثلاثاء، على قناة الحياة، الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية، بمشاركة المنشد وائل الفشنى، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

ومن المقرر أن تنقل قناة الحياة على الهواء مباشرة، الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً،  ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن ، نهي حافظ ، أحمد العمري ، أميرة أحمد ، مصطفى النجدي ، آيات فاروق ، محمود هلال. 

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب - طلع البدر علينا - يا محمد لـ عبد العظيم محمد ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، مدد لـ عبد العظيم عبد الحق، الرضا والنور - سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي ، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي ، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي واعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الثلاثاء الشركة المتحدة للخدمات العام الهجري الجديد الفرقة الموسيقية قناة الحياة وائل الفشني

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