67 إصابة.. "الصحة" تكشف تفاصيل الوضع فى قنا بعد ظهور مرض غامض

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تفاصيل الوضع الصحي في قرية العليقات بقنا بعد إصابة عددٍ من الأهالي بمرض غامض يسبب ارتفاع درجة الحرارة وتكسيرًا في الجسم.

وقال قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" إن فريقًا من الطب الوقائي موجود حاليًا في القرية لمتابعة الأمر، مضيفًا: "مرينا على البيوت وناظرنا الأهالي وسألناهم عن التاريخ المرضي لهم في آخر أسبوعين والأعراض".

وأضاف: "أخذنا عينات من الحالات المرضية الموجودة من ضمنها عينات دم لفحصها، وأخذنا أيضًا عينات من البيوت ومحطات المياه والصرف الصحي والبعوض واليرقات هناك".

كما أشار إلى أن فصل الصيف يشهد انتشار عدة أمراض من البعوض أو من المياه الملوثة، متابعًا: "دخلنا حوالي ثلث بيوت القرية، وجدنا 67 حالة إصابة والعرض الشائع بين الحالات ارتفاع حرارة الجسم مع تكسير في العضلات وبعض الحالات تعاني من إسهال وقيء وآلام في البطن".

وأكد عمرو قنديل أن أهم ما في الأمر أن الأعراض من بسيطة إلى متوسطة ويتم العلاج في المنزل، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالة واحدة استدعت دخول المستشفى.

وتابع: "نعمل على منع انتشار المرض، عن طريق رش القرية بسيارات مكافحة ناقلات الأمراض والرش مرتين يوميًا، بالإضافة إلى رفع وعي الناس وعدم تخزين المياه داخل البيوت".