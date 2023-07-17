تزوج من ليلى طاهر وحفيدة الملك فاروق.. نساء فى حياة يوسف شعبان

هناك فنانون مهما مرت السنين على رحيلهم ستظل ذكراهم محفورة في الذاكرة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الراحل يوسف شعبان التي تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد يوم 16 يوليو عام 1931، في حي شبرا بالقاهرة، بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينيات من خلال فيلم "في بيتنا رجل" بدور فهمي عبدالعزيز مع عمر الشريف والمخرج بركات.

لقب بجان السينما المصرية، وقدم العديد من الأعمال الفنية سواء في التليفزيون أو المسرح أو السينما منها: الضوء الشارد، للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، زقاق المدق، في بيتنا رجل، وغيرها من الأعمال التي مازالت محفورة في الذاكرة.

أدوار أدبية ليوسف شعبان

الفنان يوسف شعبان له تاريخ حافل في الإبداع بالمشاركة في عدد كبير من الأفلام السينمائية المأخوذة عن نصوص أدبية لكبار الكتاب الروائيين الذين ينتمون إلى العديد من المدارس الأدبية.

تزوج يوسف شعبان 4 مرات، وهم: الفنانة ليلى طاهر، إيمان خالد الشريعان، نادية إسماعيل شيرين، سهام فتحى، ولعل أشهر زوجاته من نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق، وأنجب يوسف شعبان ابنة واحدة اسمها سيانيا.

قصة حب نادية والفنان يوسف شعبان

ترجع قصة حب يوسف شعبان ونادية شيرين إلى أنه عندما أعجب بها لم يكن يعرف أصلا أنها حفيدة الملك فاروق وكانت طالبة الجامعة الأمريكية، وقابلها في إحدى المناسبات، وربطت صداقة قصيرة بينهما، ويبدو أن" كيوبيد الحب" كما يطلقون علىه أصاب كليهما، فكان اللقاء الأول بينهما بداية لفصل آخر من علاقة ولدت بعيدًا عن شاشات التليفزيون وكاميرات السينما.

وظل "يوسف" يتردد على الجامعة وأبدى لها إعجابه بها، وهو ما شعرت به هى أيضا تجاهه فقررت أن تنقل الأمور إلى والديها، مؤكدة لهما أنها تحب فنانًا، لكن والديها رفضا هذا الحب، خاصة وأن شعبان، كان له تجربة سابقة في الزواج، من الفنانة ليلى طاهر، الذي طلقها لأكثر من مرة، وقامت نادية حتى تمت الموافقة، وكان سبب اعتراض الأسرة على يوسف شعبان بأنه “مشخصاتي”.