بسبب انفجار أنبوبة.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بمركز إيتاى البارود

لقى منذ قليل شخص مصرعه، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وذلك بسبب وقوع حريق إثر انفجار أنبوبة غاز منزلية داخل المنزل بقرية ربع شنديد التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة بمركز إيتاى البارود برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز منزلية داخل إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لعدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ٥ أشخاص ووفاة شخص وهم "محمد.ص.م" ٢٨ سنة مقيم بناحية مركز إيتاى البارود، مصاب ببتر بالساقين وبتر بالساعد الأيمن، "محمد.ك.ع" ٦٢ سنة مقيم بناحية مركز إيتاى البارود مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "أسماء.م.ف" ٢٤سنة مقيمة بناحية مركز إيتاى البارود اشتباه كسر بالساق اليسرى، "نورا.ع.ك" ٣٥ سنة مقيمة بناحية مركز إيتاى البارود اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، "جميلة.ا.م" ٧٠ سنة مقيمة بناحية مركز إيتاى البارود جروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

بينما لقى مصرعه "محمد.ص.ع" ٢٥ سنة مقيم بناحية مركز إيتاى البارود جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.