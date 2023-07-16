المركزي لمتبقيات المبيدات يبدأ المرحلة الثانيه للبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات



قامت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، افتتاح المرحلة الثانية استكمالا للبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان "دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء" والذي ينفذه المعمل سنويًا لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.

وسوف يستمر تنفيذ هذا البرنامج على مدار أسبوع يتم من خلاله تدريب أكثر من ٤٠ طالبا من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات المصرية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بتنظيم هذه البرامج التدريبية المجانية لطلاب الجامعات المصرية خلال أشهر الصيف انطلاقًا من دوره المجتمعى ومساهمته فى تأهيل وتدريب طلاب السنوات النهائية بكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات لسوق العمل.

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