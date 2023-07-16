برلماني: مصر تقوم بدور رائد أفريقيًا وكلمة السيسي بقمة نيروبي دليل على دعم مصر التام للقارة

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بمطالبة الرئيس السيسي الرؤساء والقادة الأفارقة، بضرورة تكاتف جهود كافة الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب وتؤثر على قدراتهم في الاستمرار في المسار التنموي للدول الإفريقية، وذلك على هامش قمة منتصف العام في نيروبي.

ونوه الصيرفي، بكلمة الرئيس السيسي في القمة. قائلا: إن كلمة السيسي خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تأكيد على تقديم مصر، كافة الدعم لدول القارة الإفريقية للاتجاه إلى التحول الصناعي، علاوة على العمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنبياد. علاوة على دفاع مصر المستميت على حق افريقيا في التنمية والتصدي لتغير المناخ.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية تعمل على النهوض بالعلاقات المصرية الإفريقية ودفعها للأمام بشكل كبير على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى دور مصر الفعال في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية من خلال إسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

واختتم النائب جابر الصيرفي، ان الجهود المصرية على الصعيد الأفريقي وبالخصوص خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة، وتؤكد أن مصر تقوم بدور رائد أفريقيا، وأن العلاقات المصرية الأفريقية تمر بفترة ازدهار قوية على مختلف الأصعدة. مضيفا: إن مصر مهتمة من خلال تواصلها الأفريقي إلى إحداث التحول الصناعي، وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية، باعتبارها أولوية مصرية افريقية خلال الفترة المقبلة.