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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بـ7 ميداليات.. سيطرة مصرية على منصات التتويج ببطولة العالم للخماسي الحديث شباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سيطر منتخب مصر للخماسي الحديث على منصات التتويج ببطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا والتي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وشهدت منافسات البطولة تألق كبير لشباب مصر بعدما احتكروا منصات تتويج ب 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات وفضية التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر عامر.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر. بجانب وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

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اتحاد الدول استضافتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل التكنولوجي الذهبي الميداليات الذهبية النقل البحري بالإسكندرية

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