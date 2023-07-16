بأسلوب كسر الباب.. حبس عاطلين لسرقتهم الشقق السكنية بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بإرتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتمكنوا من سرقة 3 شقق سكنيه بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة شقته السكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.