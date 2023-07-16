سماء سليمان: كلمة الرئيس في قمة النيباد عكست الرؤية المصرية خلال العامين المقبلين

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن: إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة النيباد في العاصمة نيروبي تمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها.



وأشارت سليمان إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتها التنموية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتي أوضحت اهداف مصر خلال رئاستها للنيباد، والتي ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة.



وأضافت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الي ان الرئيس حدد الأولويات التى سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية، بما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.

وأشارت إلى أن الرئيس كان واضحا في استعراض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين: وهي سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية "2024-2034"، واستمرار جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعى لتعزيز دور القطاع الصناعى فى الدول الإفريقية، والانخراط فى سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الأفريقية.



وأوضحت الدكتورة أن اقتراح الرئيس السيسي بتبنى مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد" وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية.



ومن الأولويات تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما فى ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.



وواصلت أن الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، من الأولويات ايضا, فضلا عن ضرورة المضى قدما فى حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذى يتشارك فى أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، من خلال تنسيق سكرتارية النيباد مع مفوضية السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقى، ومركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذى تستضيفه "القاهرة".

وأوضحت "سليمان" أن مصر علي استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية فى الدول الافريقية ، بما يسهم فى رفع مستوى معيشة الشعوب.