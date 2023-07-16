بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية من ضبط مقيم بإحدى قرى المركز، متهم بمعاشرة طفلة تبلغ 15 عامًا.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، من "ناهد. ص. ج" 41 عامًا - ربة منزل، رفقتها ابنتها "د. ا. ا" 15 عامًا، حاصلة على الشهادة الإعدادية، تتهمان "محمد. إ. ا"، حاصل على دبلوم صناعة، بمعاشرة الطفلة الضحية حال تواجدها بالمنزل بمفردها.



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، لكنه أنكر أنه أجبر الصغيرة على الممارسة، وأقر بوجود علاقة عاطفية بينهما.

بمواجهة الطفلة، أيدت أقواله، وقد حرر بذلك المحضر اللازم بمركز شرطة تمى الأمديد، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 119 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.