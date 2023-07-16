أهمية اتباع أسلوب حياة صحية وتأثيره على صحة القلب

القلب هو عضو حيوي في جسم الإنسان، فهو المسئول عن ضخ الدم ونقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أعضاء الجسم، لذلك فإن الحفاظ على صحة القلب هو أمر ضروري للوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، التي تعتبر من أهم أسباب الوفاة في العالم.

ولكي نحافظ على قلب صحي، يجب أن نتبع أسلوب حياة صحي يشمل عدة عوامل، من أهمها النظام الغذائي السليم والنشاط البدني المنتظم، فصحة القلب مرتبطة بأسلوب حياة صحي نشيط، فالتغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في الحفاظ على وظيفة قلبية صحية.

أكد الخبراء بموقع "familydoctor" أن النظام الغذائي السليم يساعد في تنظيم مستوى الكوليسترول والضغط والسكر في الدم، بالإضافة إلي التقليل من خطر تراكم الدهون والصفائح الدموية في الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها وتضيقها، أما النشاط البدني المنتظم، فيساعد في تقوية عضلة القلب وزيادة كفاءته في ضخ الدم، وتحسين تدفقه في الأوعية.

ما هي أهمية إتباع نظام غذائي صحي للقلب؟

يعد القلب أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث يقوم بضخ الدم وتوزيع الأكسجين والمواد الغذائية إلى كل أجزاء الجسم، لذا، فإن الاهتمام بصحة القلب يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من مشاكل القلب.

أكد الخبراء، أن الاتباع النشيط والمنتظم لأسلوب حياة صحي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، وذلك لأن الأنماط غير الصحية مثل التدخين والتغذية غير السليمة وعدم ممارسة النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

تعتبر التغذية السليمة عنصرًا أساسيًا في صحة القلب، لذا يوصى بتناول نظام غذائي غني بالألياف مثل الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل الأسماك الدهنية والبقوليات، مع الحد من تناول الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالملح والسكر، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والأوميغا-3 يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعد النشاط البدني المنتظم جزءًا هامًا في الحفاظ على نظام قلب صحي، حيث يوصى بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، لمدة 30 دقيقة على الأقل لمعظم أيام الأسبوع، كما يعزز النشاط البدني الصحي لياقة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في تحسين الضغط ومستويات الكولسترول.