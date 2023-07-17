ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

“بلغ الخمسين ولم يلتحق بالإذاعة”.. مواقف من حياة الشيخ السيد متولى

الشيخ السيد متولى
الشيخ السيد متولى عبدالعال

الشيخ السيد متولى عبد العال، أحد عمالقة دولة التلاوة في مصر، وواحد من الذين كافحوا من أجل الالتحاق بالإذاعة المصرية، تحل اليوم 16 يوليو ذكرى رحيله، حيث ولد عام 1942 بقرية الفدادنة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا عام 2015.


رحلة كفاح الشيح السيد متولى في الالتحاق بالإذاعة
الشيخ السيد متولى من القراء الذين عانوا في الالتحاق بالإذاعة، حيث بلغ الـ 50 من عمره ولكنه لم يلتحق بها، وفى هذا التوقيت، قام بتسجيل القرآن لبعض الإذاعات العربية والإسلامية، وله تسجيلات تذاع بالأردن وإيران وبعض دول الخليج، بحسب ما جاء في كتاب"سفراء القرآن".


وفي هذا التوقيت أصبح منافسا بقوة لمشاهير القراء بعدما دخلت تسجيلاته كل بيت وفي متناول كل يد وخاصة السيارات والمحلات وانتشاره بقوة.
 

مرعاة الله في التلاوة التجويد وكتاب الله
وعن الشهرة التي بلغت عنان السماء، قال الشيخ في أحد التصريحات له:" والسبب الحقيقي في شهرتي وذيوع الصيت هو أنني أراعي الله في تلاوتي لكتابه والقارئ إذا كان مخلصا لربه وللقرآن وللناس فلن يجد إلا القبول والتوفيق وعن علاقاتي فهي طيبة مع كل الناس وخاصة زملائي القراء ولكن في حدود لأني دائما أراجع القرآن في أوقات الفراغ وأما عن التقليد فلست من مؤيديه لأن المقلد سرعان ما ينتهي لأن الناس دائما يحنون إلى الأصل وهذا لا ينفي التقليد في البداية"، وبعد التحاقه بالإذاعة فرح فرحًا شديدًا، وبدأ يسجل أكثر للإذعة تجويدًا وترتيلًا.


فضل الشيخة مريم على القارئ السيد متولى
ومن الحكايات والمواقف التي دائمًا كان يذكرها الشيخ السيد متولي عن فضل شخصية الشيخة مريم التي قال عنها في أحد تصريحاته الصحفية:" ولولا الشيخة مريم وفضلها علي ما استطعت أن أحفظ القرآن بهذا الإتقان وما زلت أذكر محاسنها وكيفية تعاملها وإمكاناتها وأمانتها مع الحفظة بطريقة تميزها على بقية المحفظين بالإضافة لقناعتها بما كتبه الله ولأنها اعتبرت علمها رسالة ودعوة إلى الله".


ويذكر أن الشيح السيد متولى تعلم فن التجويد والترتيل والقراءات السبع وحفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءته في سن الـ 12 عامًا، وكانت بدايته في سن الخامسة من عمره حينما التحق بكتابة القرية بناء على رغبة والده ووالدته.

فضل الشيخة مريم على القارئ السيد متولى مرعاة الله في التلاوة التجويد وكتاب الله رحلة كفاح الشيح السيد متولى في الالتحاق بالإذاعة الشيخ السيد متولي عبد العال عمالقة دولة التلاوة في مصر الإذاعة المصرية بمحافظة الشرقية مركز فاقوس

مواد متعلقة

قناة الناس| "لماذا هاجر النبى سرًّا؟" الشيخ على الله الجمال يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

الكويت.. قرار عاجل بحبس مواطن أساء للسعودية بتغريدتين أثارتا غضبا واسعا فى المملكة

أوسوريو: الزمالك يلعب مثل مانشستر سيتى.. ومباراة القمة ليست بىقوة الكلاسيكو

"الشيخة مريم والصاوى".. هؤلاء علموا الشيخ السيد متولى فن التلاوة والتجويد

مدير مركز القاهرة للدراسات يوضح العوائد الاقتصادية لمشروع العلمين الجديدة

عماد الدين الأكحل: سلوك الطالب المصرى والأوروبى متشابه فيما يخص الذكاء الاصطناعى

“بلغ الخمسين ولم يلتحق بالإذاعة”.. مواقف من حياة الشيخ السيد متولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز