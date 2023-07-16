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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفعت شكيب: مشاركة مصر بالقمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقى تؤكد مكانتها الكبيرة

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوى للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية، والذى يعقد فى العاصمة الكينية نيروبى، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية.    

وقال "شكيب"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مشاركة مصر في تلك القمة يعكس ثقلها ومكانتها الكبيرة في إفريقيا، والدور الريادي والفعال الذي تقوم به تحت قيادة الرئيس السيسي للنهوض بالقارة، وإحداث تنمية حقيقية بها.  

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى حل كل الأزمات التي تواجه القارة الإفريقية.

واختتم النائب رفعت شكيب: "مصر دائمًا تقف بجانب دول القارة الإفريقية، وتقدم لهم الدعم اللازم، لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

 

النائب رفعت شكيب الرئيس عبد الفتاح السيسي نيروبي الرئيس السيسي الدور الريادي

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