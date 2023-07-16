ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية: تكشف أهم ما دار في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

القمة التنسيقية للاتحاد
القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

كشفت آية لطفي، موفدة القاهرة الإخبارية في نيروبي، تفاصيل القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، والتي انتهت الجلسة الختامية لها قبل قليل.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم بدأ بجلسة افتتاحية وشهدت كلمة لرئيس المفوضية الإفريقية وتحدث عن التحديات التي تواجهها القارة، وتسريع العمل باتفاقية التجارة الحرة، وأجندة 2063 ووضع خطة عمل خلال العشر سنوات القادمة، وكذلك ضرورة وجود بنية تحتية قوية.

وأكدت أن الجلسة شملت كلمة لأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة بإفريقيا وتحدثت عن الجانب الإنساني وأن الشباب والأطفال من حقهم مستقبل أفضل وكذلك عن مستقبلهم التعليمي، وتلاها كلمة لرئيس كينيا تحدث عن أهمية العمل في مجال المناخ والبيئة، وضرورة وجود مشروعات خضراء، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على قمة المناخ والتوصيات التي خرجت منه.

كلمة الرئيس السيسي عن “النيباد”

وتابعت أنه كان هناك جلسة اتفاقية التجارة الحرة ونوقش فيها التقدم المحرز فيها وتلاها عدة جلسات وتحدث الرئيس السيسي، عن "النيباد"، وما ستفعله  مصر خلال السنة القادمة، كما تحدث عن دور مصر في قمة المناخ وما حققته وما ستحققه، خاصة أن مصر تتحدث باسم القارة الإفريقية وحقها في بناء  مشروعات خضراء والحصول على تعويض من الدول المتسببة. 

وأشارت إلى أنه كان هناك جلسة للوساطة الإفريقية في الحرب الروسية الأوكرانية وكان هناك الجلسة الختامية. 

موفدة القاهرة الإخبارية تفاصيل القمة التنسيقية الجلسة الختامية الرئيس السيسي “النيباد” شروعات خضراء

مواد متعلقة

برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة نيروبي هدفها تحقيق التنمية الشاملة داخل أفريقيا

مصر الإفريقية فى نيروبى

"اللمعي": مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيروبي فرصة لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك

نص كلمة الرئيس السيسى فى البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق خلال قمة نيروبى

"صحة الشيوخ": الرئيس السيسى نقل جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية خلال قمة نيروبى

"نقل النواب": كلمة الرئيس السيسى بقمة نيروبى تؤكد دعم مصر لدول إفريقيا

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز