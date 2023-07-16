"القاهرة الإخبارية: تكشف أهم ما دار في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

كشفت آية لطفي، موفدة القاهرة الإخبارية في نيروبي، تفاصيل القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، والتي انتهت الجلسة الختامية لها قبل قليل.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم بدأ بجلسة افتتاحية وشهدت كلمة لرئيس المفوضية الإفريقية وتحدث عن التحديات التي تواجهها القارة، وتسريع العمل باتفاقية التجارة الحرة، وأجندة 2063 ووضع خطة عمل خلال العشر سنوات القادمة، وكذلك ضرورة وجود بنية تحتية قوية.

وأكدت أن الجلسة شملت كلمة لأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة بإفريقيا وتحدثت عن الجانب الإنساني وأن الشباب والأطفال من حقهم مستقبل أفضل وكذلك عن مستقبلهم التعليمي، وتلاها كلمة لرئيس كينيا تحدث عن أهمية العمل في مجال المناخ والبيئة، وضرورة وجود مشروعات خضراء، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على قمة المناخ والتوصيات التي خرجت منه.

كلمة الرئيس السيسي عن “النيباد”

وتابعت أنه كان هناك جلسة اتفاقية التجارة الحرة ونوقش فيها التقدم المحرز فيها وتلاها عدة جلسات وتحدث الرئيس السيسي، عن "النيباد"، وما ستفعله مصر خلال السنة القادمة، كما تحدث عن دور مصر في قمة المناخ وما حققته وما ستحققه، خاصة أن مصر تتحدث باسم القارة الإفريقية وحقها في بناء مشروعات خضراء والحصول على تعويض من الدول المتسببة.

وأشارت إلى أنه كان هناك جلسة للوساطة الإفريقية في الحرب الروسية الأوكرانية وكان هناك الجلسة الختامية.