حفلة راغب علامة ونانسى عجرم.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

كشفت شاهندة عبد الرحيم، مراسلة "إكسترا نيوز"، آخر تفاصيل وفعاليات مهرجان العلمين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مهرجان العلمين يواصل فعالياته كأكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الحدث الأكبر اليوم هو الحفلة الغنائية الخاصة براغب علامة ونانسي عجرم، موضحة أن الإقبال على هذا الحفل بشكل كبير، وأن الموسيقي تنتشر في كل أرجاء العلمين الجديدة لتنشر البهجة بين الحضور.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تجذب استثمارات كبيرة للدولة المصرية سياحيًا واقتصاديًا، موضحًا أن الدولة جعلت كل الشواطئ مجانية أمام المواطنين للاستمتاع بالمناظر الخلابة.