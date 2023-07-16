ديو غنائي يجمع صابر الرباعي وأيمن الأعتر بعنوان "جوة عينيك"

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لطرح أغنية جديدة لجمهوره لتكون ثاني أغنياته في موسم صيف 2023.

ويطرح "صابر" الأيام المقبلة أغنية جديدة بعنوان “جوة عينيك" والتي سيطرحها على طريقة الـ"ديو" برفقة المطرب أيمن الأعتر في أول تعاون بينهما وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وانتهى النجم صابر الرباعي الفترة الماضية من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل بشكل متتالي.

وطرح صابر أول أغنياته في موسم صيف 2023 بعنوان “اللي همك” وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المنقضي، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ومن ألحان وليد سعد.

وتقول كلمات الأغنية: “هو دا اللي همك فيه اقول للناس إيه هسيبك ليه بتبكي وجايالي تترجي بلاش لو كلامي يجرح بحبك إيه لا ندمت عليه هسيبك تاخدي اللي تستاهليه هقول للناس ايوه ظالمك انا خلاص هو دا اللي يريح وعلى الله تيجي تاني ف يوم ارتاحي دوقي بعدي النوم أنا ماشي بنيه خالصه خلاص ولا فيها رجوع”.