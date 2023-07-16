رئيس جامعة بورسعيد يشهد تصفيات مبادرة شباب من أجل التنمية

شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد التصفيات ما قبل النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية، بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى الجرف مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية، الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الاعلى للجامعات، الدكتور محمد علاء المشرف العام على المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أعربت الدكتورة راوية رزق عن سعادتها بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في المبادرة مؤكدة ان قطاع الدراسات العليا والبحوث يشهد طفرة حقيقية داخل الجامعة محقق كل أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.



وأكد الدكتور محمد علاء أن المبادرة تتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة ،وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والمحور الثاني منافسات طلابية تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية

بينما أكدت الدكتورة منى هجرس اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلك المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية اطلاع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مكونات التقرير الانمائي وأهميته.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة منى الجرف ان المبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021.

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