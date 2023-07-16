ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس كهرباء يحيل متورطين في قضايا فساد لـ"الإجراءات القانونية"

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

أصدر المهندس إيهاب الفقى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قرار بإحالة  كل المحصلين المتورطين في قضايا فساد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء ماتطبقه الشركة من إجراءات صارمة للرقابة على المحصلين والعاملين في الشركة، فضلا عن إجراءات لتحسين الحوكمة في الشركة ومنها إعادة تدوير بعض العمالة لتحويلهم للعمل بقطاعات أخرى.


وفق بيان صادر عن  شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في هذا السياق فقد صدر قرار بنقل عدد (19) من الكتاب للعمل كمحصلين  بفروع الشركة المختلفة لتحقيق الإستخدام الأمثل منهم 
وأكد الفقي إاستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ومشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين مما يرسل رسالة قوية لكل من يفكر في الإنخراط في ممارسات فاسدة في المستقبل وذلك للحفاظ على المال العام والذي يؤثر سلبا على جودة توزيع الكهرباء والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين

 

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

جريمة مروعة.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية حضانتهم بسوهاج

4 أيام.. النيابة تحبس المتهم بدهس محامية

50 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة وشوم داخل محل تجاري بالمحلة

تضم 5 أشخاص.. مصرع أسرة واحدة في حادث سير بطريق الضبعة

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز