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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة مخالفات تموينية بالسنبلاوين وشربين للنيابة العامة

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

 
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 119 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 
 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. 
 

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت السنبلاوين وشربين والجمالية وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن:
"محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 170بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية ( 10شكاير) ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحضر تصرف دقيق بكمية قدرها (168شيكارة) ومحاضر نقص وزن ومحاضرعدم إعلان عن أسعار مواد بترولية ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة المواصفات ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر تبديد حرز ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (بدال تموينى) ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) وتم التحفظ على 3 أطنان نخالة رده و630 علبة سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين".
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الاسواق المواطنين

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