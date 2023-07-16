"الإسكوا" تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بعد غد الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2023، حدثًا جانبيًا على هامش فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 بعنوان "لنتحدى القيود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ويتناول كيفية إبراز مهارات الشباب العرب ومواهبهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث الجانبي مجموعة من القادة في المنطقة العربية الذين يستخدمون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، قد نظمت اليوم حلقة العمل الإقليمية السادسة عشرة لتنمية قدرات البلدان العربية على مفاوضات تغير المناخ، واستهدفت حلقة العمل دعم الدول العربية في تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ومؤتمر تغير المناخ ومناقشة القضايا الملحّة التي ستتناولها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف، ومن المقرر أن تناقش الحلقة كذلك الأولويات والشواغل الإقليمية والوطنية المتعلقة بتنفيذ تدابير الاستجابة، واقتصاد الكربون الدائري، وجهود التكيف في قطاع المياه.

جدير بالذكر أن الإسكوا قد نظمت خلال الفترة اجتماعًا إقليميًا لإطلاق منصّة متعددة الشركاء لحماية التنوع البيولوجي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل تنمية مستدامة شاملة" الذي تدعمه حكومة السويد، وكان الهدف من هذه المنصة هو تعزيز التعاون للتصدي للتحديات الرئيسيّة التي تؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، وتحديد الفرص التي يمكن أن يوفرها التنوع البيولوجي لتعزيز الصمود في وجه تغيّر المناخ.

وتبادل المشاركون المعرفة والخبرات من خلال طرح ثلاثة مواضيع هي الحلول القائمة على الطبيعة للصمود في وجه تغيّر المناخ، بالإضافة إلى تدهور الأراضي في النظم الزراعية القاحلة، فضلًا عن الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.