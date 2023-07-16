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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد انطلاق تدريب أساليب التعامل الفعّال مع الطلاب من ذوي الهمم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق تدريب "أساليب التعامل الفعّال مع الطلاب والأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس" الذي تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط على مدار يومين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع والاهتمام لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات تحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر2030.

وأكد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات التي تعمل على تطوير وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقطاعات المختلفة على التعامل مع الطلاب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على إظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كل القطاعات وتقدم خدمات للمجتمع والمواطنين.

ويحاضر في التدريب كل من: الدكتور أبوضيف مختار محمود، مدرس صعوبات التعلم بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، والدكتور ممدوح محمد الشريف، مدرس اضطرابات التخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتورة منى أبوالمواهب، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وعبير عبدالغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام محافظة أسيوط، وبمشاركة 80 شخصًا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسين الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بأسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط، أن التدريب تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة؛ للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسيّ الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بمراكز وقرى المحافظة لتدريبهم على أساليب التعامل معهم ليكونوا قادرين على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء.

ولفت إلى أهمية زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة المهمة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم والمُضيّ قدمًا في تنفيذ إجراءات الإتاحة بأرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة ونشر الإتاحة بدور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على كل حقوقهم، مشيدًا بما تقدمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة والجهود المبذولة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بأسيوط في التعامل وتقديم الخدمة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد محافظ أسيوط، بالجهود المبذولة بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة، موجهًا الشكر للعاملين بتلك المدارس والاخصائيين المشاركين في التدريب، ولجميع الأمهات وأولياء أمور طلاب مدارس التربية الخاصة لتحملهم المسؤولية ورعايتهم لأبنائهم حتى يتم دمجهم في المجتمع بكل مؤسساته.

ووجهت مدير ادارة التربية الخاصة، الشكر للوزير المحافظ، على دعمه المستمر لمدارس التربية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة ومشاركتهم جميع الفعاليات والاحتفالات وتكريم المتميزين من الطلاب فى كل المناسبات.

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أساليب التعامل اضطرابات التخاطب أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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