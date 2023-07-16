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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": الرئيس السيسي نقل جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية خلال قمة نيروبي

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال  النائب  الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي، هدفها متابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة، مؤكدًا أن القمة ستتطرق إلى ما تم تنفيذه من اتفاقية التجارة الحرة التمييزية والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي.

وأوضح «مهران» أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة نيروبي، أكدت إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، نظرًا لأنها عامل مهم لتحقيق التنمية والاستقرار، علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مصر تعمل على توفير سوق قاري موحد للسلع والخدمات من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كل سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي، نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في كل دول إفريقيا والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور إفريقي ريادي في العديد من القضايا وتدافع عن القارة في مجالات الصحة وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ.

وأشاد النائب الدكتور على مهران، بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

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