استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة بالغربية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة الغربية، جهودها في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في إطار موجة إزالة التعديات الـ21.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الممتلكات العامة، وتحسين البيئة العمرانية والحيوية في المحافظة.

ويأتي هذا الإجراء الحيوي في إطار الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والتي تأتي بتوجيهات من الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وبإشراف محافظ الغربية، حيث يتم متابعة الحالة العامة للمراكز والمدن باستمرار، وتحرك الجهات المختصة لإزالة جميع الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهاب نائب محافظ الغربية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بالمواطنين بالالتزام بالتراخيص اللازمة عند البناء، وعدم التعدي على الأراضي العامة والزراعية، وذلك لضمان تطوير البنية التحتية في المحافظة وتحسين جودة الحياة.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة، بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه تم إزالة 353 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي 64545 متر مربع، و113 حالة بناء مخالف في المرحلة الأولى.

وأضاف المحافظ، أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فورًا مع تطبيق القانون بكل حزم، كما وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ21 والإبلاغ بها أولًا بأول.

وتأتي هذه الجهود في إطار حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الممتلكات العامة، وتحسين البيئة العمرانية والحيوية في المحافظة.