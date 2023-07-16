الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس كلوبا أحد السبعين رسولا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس سمعان كلوبا أحد السبعين رسولا.

وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي والمعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس سمعان الرسول وهو ابن كلوبا شقيق يوسف البار خطيب مريم العذراء . نال نعمة المعزي في علية صهيون ورسم أسقفا علي أورشليم . بعد القديس يعقوب الرسول فجذب كثيرين من اليهود إلى الإيمان بالسيد المسيح وصنع الله علي يديه آيات كثيرة وكان يحض علي العفة والطهارة ، وسمع به ترايان فاستحضره وعذبه كثيرا ثم قطع رأسه وكان له من العمر مائة وعشرون سنة .