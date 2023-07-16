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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: وست هام يرغب فى التعاقد مع هارى ماجواير

هاري ماجواير
هاري ماجواير

يرغب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في الحصول على خدمات هاري ماجواير، مدافع نظيره مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم، أن وست هام يرغب في التعاقد مع ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، حيث يسعى النادي لبحث استعارته ثم وضع بند شراء.

وأضاف التقرير، أن مشكلة الراتب قد تكون عائقا أمام إتمام صفقة ماجواير، حيث يتقاضى اللاعب راتبا كبيرا مع اليونايتد.

ووضع وست هام أسماء مدافعين كبدائل حال فشل التعاقد مع ماجواير، أمثال بير شورز، مدافع تورينو الإيطالي، وجوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن الألماني، ولويس فيليبي مدافع ريال بيتيس الإسباني.

 وقد فقد ماجواير مركزه منذ قدوم الهولندي إريك تين هاج مدربًا لليونايتد الموسم الماضي، وبات قريبا من الرحيل بعدما شارك في 31 لقاء فقط.

وست هام وست هام يونايتد ماجواير هاري ماجواير مانشستر يونايتد

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