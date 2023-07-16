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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتى والسنطة وطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة ستنتهي قريبًا من إنهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها في مركز زفتى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 634 مشروعًا من إجمالي 876 مشروعًا بنسبة تنفيذ تخطت الـ91%.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم، لتفقد مشروعات المبادرة بمركز زفتى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي السنطة وطنطا، وذلك بحضور  المهندس محمد سالم، من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا والمهندس علي سالم.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سندبسط، حيث تفقد استمرار العمل في مشروعات وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، وحدة الحديد والمنجنيز، سوق نموذجية.

كما تفقد في قرية نهطاي أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة إلى جانب تفقد كورنيش نهطاي واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتوره، حيث تفقد وحدة طب أسرة، وحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب.

وأشار رحمى إلى المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كل المشروعات، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات المرحلة الثانية بقرى مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات بمركز السنطة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى ويتابع السنطة

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